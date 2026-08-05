Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
05.08.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|145,80
|0,55%
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