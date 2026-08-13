freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
13.08.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|freenet mit Umsatzplus, aber schwächerem operativem Ergebnis - Aktie im Plus (Dow Jones)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP 2: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (dpa-AFX)
Analysen zu freenet AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,72
|-0,75%