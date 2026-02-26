HAMBORNER REIT Aktie
WKN: 601300 / ISIN: DE0006013006
|
26.02.2026 12:08:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HAMBORNER REIT nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
