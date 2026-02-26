HAMBORNER REIT Aktie

HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 601300 / ISIN: DE0006013006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 12:08:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HAMBORNER REIT nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten