ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HAMBORNER REIT nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben