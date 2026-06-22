HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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22.06.2026 14:34:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding (HORNBACH) mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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