WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

25.02.2026 10:53:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

08:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:42 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:59 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
