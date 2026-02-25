Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
25.02.2026 10:53:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Nordex AG
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.