Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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12.10.2026 10:49:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 58 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe die Gesamtleistung der bestellten Windkraftanlagen um rund 30 Prozent zugelegt, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit gut 2,8 Gigawatt liege diese zudem über der - allerdings "dünnen" - Konsensschätzung von 2,5 Gigawatt./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|09:01
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|36,18
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