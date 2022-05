ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Kennziffern des Automotive- und Rüstungskonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Umsatzausblick auf 2023 sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

