TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
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18.08.2026 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das ermutigende Gewinnwachstum der Immobiliengruppe in diesem Jahr könne sich in den beiden kommenden Jahren noch beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Annahme werde gestützt von einem eher defensiven Finanzprofil des Unternehmens. TAG könne mit noch strikteren Zielen für die Verschuldung andere Wettbewerber hinter sich lassen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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