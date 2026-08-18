TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das ermutigende Gewinnwachstum der Immobiliengruppe in diesem Jahr könne sich in den beiden kommenden Jahren noch beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Annahme werde gestützt von einem eher defensiven Finanzprofil des Unternehmens. TAG könne mit noch strikteren Zielen für die Verschuldung andere Wettbewerber hinter sich lassen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

mehr Analysen
07:35 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 12,83 -1,38% TAG Immobilien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen