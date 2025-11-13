Talanx Aktie

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

13.11.2025 14:34:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Nettogewinnziel für 2026 liege der Versicherer ein Jahr vor der ursprünglichen Planung, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Grund hierfür sei eine höhere Profitabilität in den beiden Kerngeschäftsfeldern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

