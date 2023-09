ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Interesse habe vor allem den Lateinamerika-Deals des Versicherers gegolten, schrieb Analyst Michael Huttner am Donnerstag nach einer Roadshow. Talanx erwarte weitere Marktkonsolidierung in Mexiko, einem recht attraktiven Land. Huttner hob die attraktive Bewertung von Talanx-Aktien hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

