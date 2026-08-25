thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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25.08.2026 09:04:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für thyssenkrupp nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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