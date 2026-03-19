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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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19.03.2026 15:04:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen weitgehend entsprochen, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Besonders lobte er die avisierte Reduzierung des Verschuldungsgrads bis Ende 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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