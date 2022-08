ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das erwartungsgemäß solide erste Halbjahr des Immobilienkonzern stütze den Ausblick, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------