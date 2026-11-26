HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien (Bayer) nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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