Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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26.11.2026 09:24:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel bleibt 62 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien (Bayer) nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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