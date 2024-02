ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und Ziel auf 57 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle im Zuge eines Analystenwechsels von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 57 Euro angehoben. Der Marktführer unter den deutschen IT-Dienstleistern für kleine und mittlere Unternehmen wachse nicht nur überdurchschnittlich, sondern biete auch eine im Schnitt höhere Profitabilität, schrieb die neu zuständige Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe in den vergangen fünf Jahren Ebit-Margen erzielt, die zwei Prozentpunkte über denen der europäischen IT-Händler gelegen hätten, und dürfte dies auch weiterhin schaffen. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 und 2025./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

