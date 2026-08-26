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26.08.2026 07:35:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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