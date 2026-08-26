E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
26.08.2026 07:35:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Das Fenster der Möglichkeiten ist geöffnet", so der Titel der Kaufempfehlung des Analysten Andrew Fisher vom Dienstag. Der Markt habe auf den jüngsten Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Gas-Regulierungsperiode überreagiert. Die Kurskorrektur biete nun eine attraktive Einstiegschance in den Versorger mit seinen guten Wachstums- und Renditechancen im deutschen Stromnetz./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
07:35
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
21.08.26
|DAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,82
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen in Grün
Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.