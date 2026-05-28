L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
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28.05.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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