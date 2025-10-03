Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
03.10.2025 08:04:40
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 125 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
