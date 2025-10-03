Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 08:04:40

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 125 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten