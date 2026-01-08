RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
08.01.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 790 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat RATIONAL von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
