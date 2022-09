ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Renault auf 'Buy' und Ziel auf 34 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 34 Euro angehoben. Die russische Gasversorgung und ihre Auswirkungen auf das globale Wirtschaftsumfeld lägen zwar außerhalb des Einflussbereiches des Renault-Managements - Wertschöpfung für die Aktionäre durch unternehmensspezifische Maßnahmen allerdings nicht, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte die "Renaulution" als richtigen Plan mit der passenden Umsetzung./ag/gl

