SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|
25.02.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
25.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
25.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26