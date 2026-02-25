SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:49:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFC Energy AG

mehr Nachrichten