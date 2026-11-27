SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
27.11.2026 14:28:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SMA Solar auf 'Buy' - Konsens zu zurückhaltend
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 60 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konsens für 2027 sei zu zurückhaltend, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er traut dem Solarausrüster angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Zudem rechnet er mit etwas nachlassenden Konkurrenzdruck./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
27.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
27.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
27.11.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
27.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SMA Solar auf 'Buy' - Konsens zu zurückhaltend (dpa-AFX)
|
27.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
27.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|27.11.26
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|27.11.26
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|27.11.26
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|47,64
|8,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.