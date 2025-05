ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vestas auf 'Buy' und Ziel auf 140 Kronen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 dänische Kronen angehoben. Die Aktie berge mit 24 Prozent bis zum neuen Kursziel erhebliches Aufwärtspotenzial, sofern der Windturbinenhersteller eine stetige Margensteigerung schaffe, schrieb Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es blieben jedoch einige Unsicherheiten bestehen, insbesondere mit Blick auf die US-Aktivitäten und die Auswirkungen der Zölle auf die Margen bis 2026 sowie die Profitabilität im Servicegeschäft./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------