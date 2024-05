ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Zalando auf 'Buy' und Ziel auf 29,70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Zalando von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25,20 auf 29,70 Euro angehoben. Analyst Matthew Abraham lobte in seiner am Freitag vorliegenden Studie die Signale, dass die neue Strategie des Onlinehändlers aufgeht und verwies auch auf eine Erholung der Endmärkte. Mit dem neuen Kursziel hat er auch die Ergebnisse des ersten Quartals berücksichtigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

