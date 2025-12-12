Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
12.12.2025 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 41 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach zuletzt starker Kursentwicklung von 30,40 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sebastian Bray konstatierte am Freitag zahlreiche positive Entwicklungen beim Agrarchemie- und Pharmakonzern, die zu Jahresbeginn noch nicht vorhersehbar gewesen seien. Für eine Klärung der Glyphosat-Streitigkeiten bis Ende 2026 gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, und die Chancen auf einen Sieg stünden inzwischen besser. Auch der Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian und die relativ moderaten Pharmapreisänderungen in den USA bedeuteten eine Risikominimierung./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
