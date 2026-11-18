Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
18.11.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|57,10
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX befreit sich aus Korrekturzone -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt geht es unterdessen ebenfalls aufwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.