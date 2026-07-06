Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
06.07.2026 16:41:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 34 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 12. August dürften eine ähnliche Geschäftsdynamik wie zum starken Jahresauftakt zeigen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele erwartet er aber nicht, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die zweite Jahreshälfte immer noch hoch liege. Wolf hob indes seine Schätzungen ein wenig an und rollte die Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
16:41
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: MDAX stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,72
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.