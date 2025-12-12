|
12.12.2025 11:43:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
