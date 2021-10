ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für CTS Eventim auf 66,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 58 auf 66,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während sich zwar der Bereich des Live Entertainments langsamer erhole als gedacht, laufe das Ticketgeschäft des Unternehmens dank eines guten Vorverkaufs für die kommenden zwei Jahre besser als erwartet, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Kursanstieg an der Börse seien die aufgehellten längerfristigen Aussichten aber inzwischen angemessen eingepreist./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------