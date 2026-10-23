Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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23.10.2026 14:34:41
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fresenius SE auf 54 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt bewerte den Medizinkonzern als vom Krankenhausgeschäft geprägtes Konglomerat und würdige bisher nicht die Transformation in Richtung schneller wachsender Bereiche wie Biosimilar, Spezialnahrung und Medizintechnik, schrieb der ab sofort für die Aktien zuständige Analyst Harry Gillis am Donnerstag. Er traut Fresenius mittelfristig ein jährliches Ergebniswachstum (EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich zu und sieht seine Prognose für 2027 zwei Prozent über der Konsensschätzung. Das konservativ planende Management habe nun in zwei Jahren viermal den Ausblick angehoben, weshalb die Konsensschätzungen Luft nach oben hätten./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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