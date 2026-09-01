GFT Aktie
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
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01.09.2026 11:01:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für GFT Technologies auf 30 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies (GFT SE) von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb Wolfgang Specht am Freitag./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 16:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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