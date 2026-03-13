Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

13.03.2026 12:49:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

