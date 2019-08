ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 255 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen von 210 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum bei dem Fintech-Unternehmen habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob der Analyst wegen des starken Wachstums im Kerngeschäft an./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben