JENOPTIK Aktie
WKN: 622910 / ISIN: DE0006229107
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13.05.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 47 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JENOPTIK von 39 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stueben hob in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zum Quartalsbericht den enormen Anstieg beim Auftragseingang hervor./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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