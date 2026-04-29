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29.04.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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