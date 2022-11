ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 810 Kronen - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 780 auf 810 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford erhöhte ihre Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie in Erwartung vorteilhafter Währungstendenzen und des Wachstums mit GLP-1-Rezeptoragonisten. Im Zuge des soliden dritten Quartals, das mit einem höheren Ausblick einhergegangen sei, habe der Insulinhersteller auch mehr Einblick gegeben, was die Verfügbarkeit des Adipositas-Mittels Wegovy betrifft./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

