Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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16.09.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) in einer Branchenstudie von 43 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Für die Volkswagen-Sportwagentochter Porsche werde auch 2027 ein Übergangsjahr./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,42 -1,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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