Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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16.09.2026 09:04:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche vz) in einer Branchenstudie von 43 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Für die Volkswagen-Sportwagentochter Porsche werde auch 2027 ein Übergangsjahr./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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