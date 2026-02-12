Qiagen NV Registered Shs Aktie
WKN: 901626 / ISIN: NL0000240000
|
12.02.2026 09:03:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 50 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für QIAGEN von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Qiagen NV Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
