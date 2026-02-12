Qiagen NV Registered Shs Aktie

WKN: 901626 / ISIN: NL0000240000

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für QIAGEN von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
