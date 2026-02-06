RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

06.02.2026 10:25:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu RATIONAL AG

Analysen zu RATIONAL AG

06.02.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
05.02.26 RATIONAL Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 754,00 0,94% RATIONAL AG

