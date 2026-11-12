Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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12.11.2026 07:59:43

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 340 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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