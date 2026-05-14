ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Brennstoffzellenspezialisten erschienen noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:20 / GMT

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