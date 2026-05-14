SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.05.2026 08:40:39

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Brennstoffzellenspezialisten erschienen noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFC Energy AG

mehr Nachrichten