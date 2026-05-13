Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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13.05.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang überrasche weiterhin positiv, schrieb Richard Dawson am Dienstagnachmittag im Anschluss an den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Damit werde auch die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs immer noch besser./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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