Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
11.03.2026 15:19:39
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
15:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 81,20 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
10.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro (dpa-AFX)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, Kauf (EQS Group)
|
06.03.26
|Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
06.03.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)