BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
19.01.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|BMW-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|07:18
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:18
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|84,86
|-4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.