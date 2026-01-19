BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

19.01.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu BMW AG

Analysen zu BMW AG

07:18 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 BMW Outperform Bernstein Research
13.01.26 BMW Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 84,86 -4,35% BMW AG

