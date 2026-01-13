Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

13.01.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 74 Euro gesenkt. Mit dem Verkauf von ContiTech würde Continental zu einem reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mittel für Ausschüttungen, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vieles davon werde aber bereits vom Aktienkurs widergespiegelt./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

