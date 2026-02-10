E.ON Aktie

E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

10.02.2026 09:04:40

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

10.02.26 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
E.ON SE

E.ON SE 18,10

