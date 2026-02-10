E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
10.02.2026 09:04:40
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|DAX aktuell: DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro (dpa-AFX)
|
06.02.26
|E.ON-Aktie gesucht: Offenbar Gespräche über Übernahme von Ovo-Privatkundensparte (Dow Jones)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,10
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.