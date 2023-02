ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Friedrich Vorwerk auf 'Hold' - Ziel gedrittelt

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat FRIEDRICH VORWERK nach vorläufigen Zahlen für 2022 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 14 Euro gedrittelt. Beim operativen Ergebnis (Ebit) habe der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen die eigene Vorgabe und die Konsensschätzung weit verfehlt, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies und der schwache Ausblick auf das laufende Jahr schürten Zweifel, ob das Unternehmen die Kosten im Griff hat./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------