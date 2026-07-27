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27.07.2026 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Fuchs SE auf 'Hold' und Ziel auf 41 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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