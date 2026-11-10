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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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10.11.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 74 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat GEA bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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