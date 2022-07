ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Home24 auf 'Hold' - Ziel runter auf 3,10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Home24 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6,80 auf 3,10 Euro gesenkt. Die wohl anstehende Rezession drohe die Nachfrage für die europäischen Einzelhändler zu verschlechtern, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies betreffe vor allem den Haushaltswarenhersteller Leifheit, den Möbelversandhändler Home24, den Online-Möbelhändler Fashionette und das E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen The Social Chain (TSC), da ihre Produkte weniger essenziell und die Kundenbeziehungen schwächer seien als die des Online-Fahrradhändlers Bike24 und des Home24-Konkurrenten Westwing. Claes erhöhte ihre Prognosen für die durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) und senkte ihre Ergebnisschätzungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben